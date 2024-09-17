Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Нойер: «В 2012 году «Бавария» тоже осталась без трофеев, но все помнят, что было потом»

17 Сентября 2024 • 04:54 Комментировать
Бавария
...
Динамо Загреб
1 1.12 X 10.50 2 21.00
Через 16 ч. 20 мин.

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер вспомнил события 2012 года.

Мюнхенский гранд завершил кампанию-2023/24 без единого трофея – впервые за 12 лет. В том же 2012 году команда уступила «Челси» в домашнем финале Лиги чемпионов. Спустя 13 лет, в мае 2025, решающий поединок самого престижного еврокубка снова состоится на «Альянц Арене».

«В 2012 году мы остались без трофеев, и недавно нам пришлось пережить это снова. Но все помнят, что произошло затем [в сезоне-2012/13 «Бавария» выиграла все трофеи, включая Лигу чемпионов]. У нас запредельная мотивация. Конечно, было бы здорово снова сыграть в финале в нашем городе. Для начала нам предстоит сделать своё дело в первом матче против загребского «Динамо», – приводит Bayern & Germany слова Нойера.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер

Новости по матчу

Сегодня, 17 Сентября
04:54
Нойер: «В 2012 году «Бавария» тоже осталась без трофеев, но все помнят, что было потом»
03:10
Компани: «Надеюсь, мечта болельщиков «Баварии» о домашнем финале будет жить ещё долго»
02:29
Бавария - Динамо Загреб: где смотреть прямую трансляцию онлайн
16 Сентября
19:34
Бесплатный прогноз и ставка на матч Бавария — Динамо Лиги чемпионов — 17 сентября 2024
13:10
«Бавария» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки БК Pinnacle
15 Сентября
20:24
Прогноз на точный счёт матча Бавария – Динамо Загреб Лиги чемпионов – 17 сентября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАВАРИЯ ДИНАМО ЗАГРЕБ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Англию могут отстранить от участия в турнирах УЕФА и забрать Евро Нападающий «Баварии» Кейн побил рекорд Эрлинга Холанна В РФС рассказали, что будет, если Россию не допустят к Евро-2028 Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Из-за них «Спартак» мог снова проиграть Махачкале: три худших игрока матча против «Динамо» Сборная России может сыграть с 11-й командой рейтинга ФИФА «Реал» может купить звезду сборной Испании на замену Винисиусу или Родриго Родри ответил на вопрос о переходе в «Реал» Мбаппе ответил, кто должен бить пенальти в «Реале» Криштиану Роналду высказался об уходе Крооса из футбола
«Барселона» легко разделалась с «Жироной» Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб «Реал» обманул с ценой Беллингема
Спортивные новости
«Металлург» без шансов уступил «Северстали» в матче КХЛ Стали известны претенденты на пост нового президента МОК Team Liquid стали победителями The International 2024 Тактаров высказался о победе Двалишвили над О'Мэлли Тактаров — о Шевченко: «Она всем мужикам утёрла нос» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
17.09.24 в 19:45
Янг Бойз Янг Бойз
Астон Вилла Астон Вилла
4.80 4.00 1.60
Видео
17.09.24 в 19:45
Ювентус Ювентус
ПСВ ПСВ
1.71 3.70 4.40
Видео
17.09.24 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Штутгарт Штутгарт
1.26 5.80 8.60
Видео
17.09.24 в 22:00
Милан Милан
Ливерпуль Ливерпуль
3.45 3.65 1.94
Видео
17.09.24 в 22:00
Спортинг Л Спортинг Л
Лилль Лилль
1.81 3.55 4.10
Видео
17.09.24 в 22:00
Бавария Бавария
Динамо Загреб Динамо Загреб
1.12 8.40 15.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Сентября
04:54 · Лига чемпионов
Нойер: «В 2012 году «Бавария» тоже осталась без трофеев, но все помнят, что было потом»
03:52 · Италия. Серия А
Важный игрок «Интера» пропустит матч против «Манчестер Сити»
03:35 · Лига чемпионов
Наставник «Штутгарта» назвал сильную сторону «Реала»
03:29 · Лига чемпионов
Тренер ПСВ Бос рассказал, что думает о «Ювентусе»
03:10 · Лига чемпионов
Компани: «Надеюсь, мечта болельщиков «Баварии» о домашнем финале будет жить ещё долго»
02:37 · Лига чемпионов
Алиссон поделился мнением о Меньяне
00:23 · Италия. Серия А
Сакки: «Леау пора проявить себя на европейском уровне»
16 Сентября
23:55 · Лига чемпионов
Форвард «Штутгарта» Ундав – о матче с «Реалом»: «Мы не должны бояться»
23:11 · Лига чемпионов
Алиссон оценил уровень Леау
22:39 · Лига чемпионов
Алиссон – о новом формате Лиги чемпионов: «Увеличение количества матчей – отличная идея» 4
22:03 · Лига чемпионов
Слот ответил, как «Ливерпуль» остановит Леау
21:53 · Лига чемпионов
Компани: «Для «Баварии» нет разницы между загребским «Динамо» и «Барселоной»
21:50 · Лига чемпионов
Кьеза может дебютировать за «Ливерпуль» в игре с «Миланом»
21:44 · Англия. Премьер-лига
Алиссон рассказал, чем его удивил Кьеза
21:17 · Англия. Премьер-лига
Слот рассказал, в чём должен прибавить Собослаи
18:27 · Лига чемпионов
Тренер «Милана» Фонсека оценил «Ливерпуль»
18:19 · Лига чемпионов
Фонсека высказался о матче против «Ливерпуля»
18:14 · Лига чемпионов
Фонсека дал обещание журналистам 1
17:03 · Лига чемпионов
​Сакки: «Нет причин говорить о кризисе «Ливерпуля»
16:08 · Лига чемпионов
Анчелотти назвал причину частых травм в «Реале»
16:04 · Италия. Серия А
​Победа «Милана» над «Венецией» резко увеличила продажи билетов на матч с «Ливерпулем»
15:56 · Лига чемпионов
Анчелотти порадовал фанатов «Реала» кадровыми новостями
15:25 · Лига чемпионов
Анчелотти дал ответ по состоянию Милитао
13:39 · Англия. Премьер-лига
В Италии раскритиковали «Астон Виллу» за аренду футболиста
07:56 · Лига чемпионов
В «Баварии» оценили новый формат Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем