Нойер: «В 2012 году «Бавария» тоже осталась без трофеев, но все помнят, что было потом»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер вспомнил события 2012 года.

Мюнхенский гранд завершил кампанию-2023/24 без единого трофея – впервые за 12 лет. В том же 2012 году команда уступила «Челси» в домашнем финале Лиги чемпионов. Спустя 13 лет, в мае 2025, решающий поединок самого престижного еврокубка снова состоится на «Альянц Арене».

«В 2012 году мы остались без трофеев, и недавно нам пришлось пережить это снова. Но все помнят, что произошло затем [в сезоне-2012/13 «Бавария» выиграла все трофеи, включая Лигу чемпионов]. У нас запредельная мотивация. Конечно, было бы здорово снова сыграть в финале в нашем городе. Для начала нам предстоит сделать своё дело в первом матче против загребского «Динамо», – приводит Bayern & Germany слова Нойера.