Наставник «Штутгарта» назвал сильную сторону «Реала»

Главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнес готовит свою команду к первому матчу в Лиге чемпионов против мадридского «Реала».

Встреча пройдёт во вторник на «Сантьяго Бернабеу», стадионе действующих победителей турнира.

«Одна из главных сильных сторон «Реала» – гибкость при владении мячом. Часто игроки инстинктивно занимают правильные позиции. Эта команда отлично умеет переключаться. Мы должны быть бдительны и сохранять концентрацию в каждой ситуации. Также для нас важно демонстрировать собственные сильные стороны. Мы уверены, что можем потрепать нервы «Реалу», – цитирует Madrid Xtra Хёнеса.