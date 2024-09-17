Тренер ПСВ Бос рассказал, что думает о «Ювентусе»

Главный тренер ПСВ Петер Бос поделился мнением о «Ювентусе», сопернике по предстоящему матчу Лиги чемпионов.

Команды встретятся в Турине в рамках первого тура основной стадии Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

«Сейчас на «Ювентус» приятно смотреть, матчи команды всегда прекрасны. Если против нас «Ювентус» решит сыграть в атакующий футбол, это будет отличная игра», – заявил на пресс-конференции нидерландский специалист.

ПСВ лидирует в турнирной таблице внутреннего чемпионата с пятью победами в пяти матчах. «Ювентус» – четвёртый в Серии А с восемью набранными очками после четырёх туров.