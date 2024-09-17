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Компани: «Надеюсь, мечта болельщиков «Баварии» о домашнем финале будет жить ещё долго»

17 Сентября 2024 • 03:10 Комментировать
Бавария
...
Динамо Загреб
1 1.12 X 10.50 2 21.00
Через 17 ч. 54 мин.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани рассказал, чего ждёт от предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов.

Во вторник мюнхенцы стартуют в турнире матчем против загребского «Динамо» в родных стенах.

Финал текущего розыгрыша пройдёт 31 мая на «Альянц Арене», домашнем стадионе «Баварии».

«У болельщиков есть свои мечты, они могут мечтать. Для меня главное – показать качество на поле. Нас ждёт трудная игра. Важно, чтобы завтра мы хорошо выступили и победили. Надеюсь, мечта болельщиков о домашнем для «Баварии» финале будет жить ещё долго», – цитирует Bayern & Germany Компани.

Матч «Бавария» – «Динамо» Загреб начнётся в 22:00 по московскому времени.

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