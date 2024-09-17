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Алиссон поделился мнением о Меньяне

17 Сентября 2024 • 02:37 Комментировать
Милан
...
Ливерпуль
1 3.80 X 3.80 2 1.95
Через 17 ч. 54 мин.

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер ответил на вопрос о вратаре «Милана» Майке Меньяне.

Встреча «россонери» с «красными» состоится во вторник в рамках Лиги чемпионов. Поединок стартует в 22:00 по московскому времени.

«Меньян – великолепный вратарь. Он показывает невероятную игру уже на протяжении трёх, четырёх или пяти лет. Он был исключительно хорош с момента прихода в «Милан», а в сборной Франции смог заменить прекрасного вратаря, который был чемпионом мира [Уго Льориса].

Майк очень развит физически, быстр, обладает техническими навыками. Он входит в число десяти лучших голкиперов мира», – цитирует Football Italia Алиссона.

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Евро-Футбол.Ру,
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МИЛАН ЛИВЕРПУЛЬ
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