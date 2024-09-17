«Милан» – «Ливерпуль»: Возможные стартовые составы на первую топовую вывеску Лиги чемпионов

В центральном вторничном матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов сразятся «Милан» с «Ливерпулем». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы на эту встречу.

«Милан»: Меньян, Тео Эрнандес, Павлович, Томори, Эмерсон Роял, Лофтус-Чик, Фофана, Рейндерс, Леау, Мората, Пулишич.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Макаллистер, Гравенберх, Диас, Собослаи, Кьеза, Салах.

У «Милана» восстановился от повреждения нападающий Альваро Мората. Травмированы в стане «россонери» Марко Спортьелло, Алессандро Флоренци, Исмаэль Беннасер, Давиде Калабрия, Малик Тиав.

На минувших выходных команды показали противоположные результаты. «Ливерпуль» впервые проиграл под руководством Арне Слота, а «Милан», наоборот, первый раз выиграл при Паулу Фонсеке у руля.

«Ливерпуль» потерпел сенсационное домашнее поражение в рамках чемпионата Англии от «Ноттингем Форест» (0:1). «Милан» же в родных стенах в Серии А разгромил «Венецию» (4:0).

Матч общего этапа ЛЧ «Милан» – «Ливерпуль» пройдёт сегодня, 17 сентября, на «Сан-Сиро». Начало встречи – ровно в 22 часа по московскому времени. За ходом матча можно будет следить здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов