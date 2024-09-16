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Форвард «Штутгарта» Ундав – о матче с «Реалом»: «Мы не должны бояться»

16 Сентября 2024 • 23:55 Комментировать
Реал Мадрид
...
Штутгарт
Через 21 ч. 44 мин.

Нападающий «Штутгарта» Дениз Ундав поделился мыслями о предстоящей встрече с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Швабы» стартуют в самом престижном еврокубке с выездного поединка против действующего триумфатора. Матч состоится во вторник.

«У «Реала» одни из лучших игроков в мире, мы должны защищаться все вместе, как команда. Нельзя позволять себе ошибки. Каждый футболист хочет сыграть на «Сантьяго Бернабеу», это великий стадион, но мы не должны бояться.

Для меня это первая игра в Лиге чемпионов, она будет особенной. Всегда приятно противостоять лучшим – «Реал» относится к таковым», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Ундава.

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