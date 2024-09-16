Уже во вторник вечером стартует новый сезон Лиги чемпионов. Турнир пройдёт в новом формате – вместо групповой стадии с шестью турами с сентября по конец января будет единая лига с восемью турами. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, кого в Лиге чемпионов будут поддерживать российские болельщики.

Без клубов из России

Клубы из России в новом сезоне Лиги чемпионов не выступят. Дело в том, что санкции УЕФА в отношении Российского футбольного союза продолжают действовать. С момента отстранения прошло уже больше двух с половиной лет, и пока сложно сказать, когда клубам РПЛ можно рассчитывать на камбэк. Скорее всего, в обозримом будущем снятия санкций не произойдёт, поэтому российским командам пока нужно сосредотачиваться на внутренних соревнованиях.

Кто из России сыграет в Лиге чемпионов

В Лиге чемпионов сезона 2024/2025 не будет команд Российской премьер-лиги, но зато будут российские футболисты. Футбольные фанаты из России могут поддерживать четырёх игроков, которых мы назовём ниже.

За «Монако» в Лиге чемпионов выступит Александр Головин. Российский атакующий полузащитник проводит в клубе Лиги 1 уже седьмой сезон и является одним из лидеров команды. В межсезонье Головин сменил игровой номер, взяв себе «десятку». В ближайшие месяцы хавбек сборной России будет стараться помочь «Монако» быть успешным в главном клубном турнире континента.

Соперники «Монако»: «Барселона» (дома), «Динамо» Загреб (на выезде), «Црвена Звезда» (дома), «Болонья» (на выезде), «Бенфика» (дома), «Арсенал» (на выезде), «Астон Вилла» (дома), «Интер» (на выезде).

Вратарь Матвей Сафонов с относительно недавних пор представляет «ПСЖ». Минувшим летом россиянин перебрался в стан чемпиона Франции из «Краснодара». Сумма трансфера, по данным прессы, составила 20 миллионов евро. Сафонов ещё не дебютировал за парижан. При этом дебют может состояться уже в матче первого тура Лиги чемпионов против «Жироны». Дело в том, что за «ПСЖ» из-за повреждения не сыграет основной голкипер Джанлуиджи Доннарумма. Словом, можно ждать Сафонова на поле.

Соперники «ПСЖ»: «Жирона» (дома), «Арсенал» (на выезде), ПСВ (дома), «Атлетико» (дома), «Бавария» (на выезде), «Ред Булл Зальцбург» (на выезде), «Манчестер Сити» (дома), «Штутгарт» (на выезде).

В Лиге чемпионов может выступить ещё один российский голкипер – Даниил Худяков. Минувшим летом 20-летний футболист подписал контракт со «Штурмом» вскоре после ухода из «Локомотива». В нынешнем сезоне «Штурм» провёл семь матчей, и ни разу Худяков на поле не появлялся. Россиянин не является основным и сыграет в Лиге чемпионов только при определённых обстоятельствах.

Соперники «Штурма»: «Брест» (на выезде), «Брюгге» (дома), «Спортинг» Лиссабон (дома), «Боруссия» Д (на выезде), «Жирона» (дома), «Лилль» (на выезде), «Аталанта» (на выезде), «РБ Лейпциг» (дома).

Ещё один россиянин в клубе Лиги чемпионов – полузащитник Егор Пруцев, который, кстати говоря, имеет и сербский паспорт. После сезона аренды в «Целе» Пруцев вернулся в «Црвену Звезду». Правда, пока что Егор твёрдым игроком основы не является – в нынешнем сезоне он лишь трижды появлялся на поле и провёл там суммарно 145 минут. Впрочем, какое-то время в Лиге чемпионов Пруцев может получить.

Соперники «Црвены Звезды»: «Бенфика» (дома), «Интер» (на выезде), «Монако» (на выезде), «Барселона» (дома), «Штутгарт» (дома), «Милан» (на выезде), ПСВ (дома), «Янг Бойз» (на выезде).

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Подготовил Александр Тихий.