Алиссон оценил уровень Леау

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер рассказал, что думает о нападающем «Милана» Рафаэле Леау.

Во вторник команда Арне Слота проведёт выездной поединок с «россонери» в рамках Лиги чемпионов. Самым опасным игроком в составе итальянского гранда считается Леау – именно о нём журналисты спросили у Алиссона в преддверии встречи.

«Мы тщательно изучали его игру. У «Милана» отличная команда с качественными футболистами, высоким атакующим потенциалом. Мы должны быть готовы проявить себя в защите. Возможно, сейчас Леау проводит не лучший отрезок в карьере, но мы знаем, что в любой момент матча всё может измениться. Мне и защитникам нужно сохранять предельную концентрацию, чтобы всё не обернулось против нас», – сказал в беседе со Sky Sport бразильский голкипер.