Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Алиссон оценил уровень Леау

16 Сентября 2024 • 23:11 Комментировать
Милан
...
Ливерпуль
1 3.90 X 3.75 2 1.88
Через 22 ч. 27 мин.

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер рассказал, что думает о нападающем «Милана» Рафаэле Леау.

Во вторник команда Арне Слота проведёт выездной поединок с «россонери» в рамках Лиги чемпионов. Самым опасным игроком в составе итальянского гранда считается Леау – именно о нём журналисты спросили у Алиссона в преддверии встречи.

«Мы тщательно изучали его игру. У «Милана» отличная команда с качественными футболистами, высоким атакующим потенциалом. Мы должны быть готовы проявить себя в защите. Возможно, сейчас Леау проводит не лучший отрезок в карьере, но мы знаем, что в любой момент матча всё может измениться. Мне и защитникам нужно сохранять предельную концентрацию, чтобы всё не обернулось против нас», – сказал в беседе со Sky Sport бразильский голкипер.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль Алиссон Бекер Рафаэл Леау ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Сентября
23:11
Алиссон оценил уровень Леау
22:39
Алиссон – о новом формате Лиги чемпионов: «Увеличение количества матчей – отличная идея» 4
22:03
Слот ответил, как «Ливерпуль» остановит Леау
21:44
Алиссон рассказал, чем его удивил Кьеза
21:17
Слот рассказал, в чём должен прибавить Собослаи
19:43
Прогноз и ставка на матч Милан — Ливерпуль Лиги чемпионов — 17 сентября 2024
18:27
Тренер «Милана» Фонсека оценил «Ливерпуль»
18:19
Фонсека высказался о матче против «Ливерпуля»
18:14
Фонсека дал обещание журналистам 1
15 Сентября
20:40
Прогноз на точный счёт матча Милан – Ливерпуль Лиги чемпионов – 17 сентября 2024
03 Сентября
23:30
«Милан» не включил Йовича в заявку на Лигу чемпионов – его место занял Абрахам
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МИЛАН ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Англию могут отстранить от участия в турнирах УЕФА и забрать Евро В РФС рассказали, что будет, если Россию не допустят к Евро-2028 Нападающий «Баварии» Кейн побил рекорд Эрлинга Холанна Из-за них «Спартак» мог снова проиграть Махачкале: три худших игрока матча против «Динамо» Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе «Реал» может купить звезду сборной Испании на замену Винисиусу или Родриго Родри ответил на вопрос о переходе в «Реал» Криштиану Роналду высказался об уходе Крооса из футбола Мбаппе ответил, кто должен бить пенальти в «Реале» Сборная России может сыграть с 11-й командой рейтинга ФИФА
«Барселона» легко разделалась с «Жироной» Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году Голы с пенальти позволили мадридскому «Реалу» победить в Сан-Себастьяне В РФС рассказали, что будет, если Россию не допустят к Евро-2028
Спортивные новости
«Металлург» без шансов уступил «Северстали» в матче КХЛ Стали известны претенденты на пост нового президента МОК Team Liquid стали победителями The International 2024 Тактаров высказался о победе Двалишвили над О'Мэлли Тактаров — о Шевченко: «Она всем мужикам утёрла нос» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
17.09.24 в 19:45
Янг Бойз Янг Бойз
Астон Вилла Астон Вилла
4.80 4.00 1.60
Видео
17.09.24 в 19:45
Ювентус Ювентус
ПСВ ПСВ
1.71 3.70 4.40
Видео
17.09.24 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Штутгарт Штутгарт
1.26 5.80 8.60
Видео
17.09.24 в 22:00
Милан Милан
Ливерпуль Ливерпуль
3.45 3.65 1.94
Видео
17.09.24 в 22:00
Спортинг Л Спортинг Л
Лилль Лилль
1.81 3.55 4.10
Видео
17.09.24 в 22:00
Бавария Бавария
Динамо Загреб Динамо Загреб
1.12 8.40 15.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Сентября
23:11 · Лига чемпионов
Алиссон оценил уровень Леау
22:39 · Лига чемпионов
Алиссон – о новом формате Лиги чемпионов: «Увеличение количества матчей – отличная идея» 4
22:03 · Лига чемпионов
Слот ответил, как «Ливерпуль» остановит Леау
21:53 · Лига чемпионов
Компани: «Для «Баварии» нет разницы между загребским «Динамо» и «Барселоной»
21:50 · Лига чемпионов
Кьеза может дебютировать за «Ливерпуль» в игре с «Миланом»
21:44 · Англия. Премьер-лига
Алиссон рассказал, чем его удивил Кьеза
21:17 · Англия. Премьер-лига
Слот рассказал, в чём должен прибавить Собослаи
18:27 · Лига чемпионов
Тренер «Милана» Фонсека оценил «Ливерпуль»
18:19 · Лига чемпионов
Фонсека высказался о матче против «Ливерпуля»
18:14 · Лига чемпионов
Фонсека дал обещание журналистам 1
17:03 · Лига чемпионов
​Сакки: «Нет причин говорить о кризисе «Ливерпуля»
16:08 · Лига чемпионов
Анчелотти назвал причину частых травм в «Реале»
16:04 · Италия. Серия А
​Победа «Милана» над «Венецией» резко увеличила продажи билетов на матч с «Ливерпулем»
15:56 · Лига чемпионов
Анчелотти порадовал фанатов «Реала» кадровыми новостями
15:25 · Лига чемпионов
Анчелотти дал ответ по состоянию Милитао
13:39 · Англия. Премьер-лига
В Италии раскритиковали «Астон Виллу» за аренду футболиста
07:56 · Лига чемпионов
В «Баварии» оценили новый формат Лиги чемпионов
01:15 · Лига чемпионов
Де Врей ответил, как «Интер» будет останавливать Холанна
15 Сентября
15:41 · Лига чемпионов
Сафонов дебютирует за «ПСЖ» в Лиге чемпионов
14:45 · Испания. Ла Лига
Два важных игрока вернулись в состав «Реала»
04:01 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» сыграет против «Интера» в футболках в честь Oasis 1
14 Сентября
22:27 · Лига чемпионов
Грилиш: «В последний раз мы играли против «Интера» в тот день, когда оформили требл»
12 Сентября
22:01 · Франция. Лига 1
Два полузащитника «ПСЖ» пропустили тренировку из-за травмы
11:51 · Лига чемпионов
Анри упомянул Беллингема, оценивая календарь игр
05:03 · Испания. Ла Лига
Анчелотти может предоставить отдых одному из лидеров «Реала» в ближайшем матче
Все новости
Рекомендуем