Алиссон – о новом формате Лиги чемпионов: «Увеличение количества матчей – отличная идея»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер с иронией высказался на тему обновлённого формата Лиги чемпионов.

С нынешнего сезона команды будут проводить по восемь матчей в основной стадии турнира, которая заменила прежний групповой этап, состоявший из шести игр.

«Добавить ещё несколько матчей в календарь, который совсем не перегружен, – это всегда отличная идея! Сейчас я слегка иронизирую. Никто не спрашивает футболистов, что они думают об увеличении количества игр, так что, возможно, наше мнение просто не имеет значения», – приводит Football Talk слова бразильского вратаря.

«Ливерпуль» стартует в новой Лиге чемпионов выездным матчем с «Миланом». Встреча состоится во вторник.