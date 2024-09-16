Слот ответил, как «Ливерпуль» остановит Леау

Рулевой «Ливерпуля» Арне Слот признал, что нападающий «Милана» Рафаэл Леау представляет серьёзную угрозу.

Во вторник мерсисайдцы проведут выездной матч с «россонери» в рамках Лиги чемпионов. В преддверии поединка журналисты спросили у тренера «Ливерпуля» о том, что потребуется для нейтрализации Леау.

«Мы изучили его качества, он действительно выделяется своей игрой. Мы должны защищаться как команда, чтобы остановить Леау. У «Милана» хватает хороших футболистов, но он, на мой взгляд, один из лучших», – заявил на пресс-конференции Арне Слот.

Встреча «Милан» – «Ливерпуль» стартует в 22:00 по московскому времени.