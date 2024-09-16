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Компани: «Для «Баварии» нет разницы между загребским «Динамо» и «Барселоной»

16 Сентября 2024 • 21:53 Комментировать
Бавария
...
Динамо Загреб
1 1.13 X 9.00 2 17.00
Через 22 ч. 27 мин.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился мыслями о сопернике по предстоящему матчу Лиги чемпионов – загребском «Динамо».

Мюнхенцы примут в родных стенах действующих чемпионов Хорватии во вторник в рамках первого тура основного этапа самого престижного еврокубка.

«Для нас не должно быть разницы между матчами против «Динамо» Загреб и «Барселоны». Кто бы ни был соперником, мы хотим добиваться поставленных целей и побеждать. Мы знаем сильные и слабые стороны наших оппонентов», – заявил на пресс-конференции бельгийский рулевой.

Встреча «Бавария» – «Динамо» Загреб стартует в 22:00 по московскому времени. С «Барселоной» мюнхенцы встретятся 23 октября.

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Бавария Барселона Динамо Загреб Венсан Компани ещё теги

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