Кьеза может дебютировать за «Ливерпуль» в игре с «Миланом»

Звёздный нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза может провести свой дебютный матч за английский клуб уже завтра.

Как информирует итальянский портал SportsMole, Федерико вместе с командой прилетел в Милан. Если в игре с «Манчестер Юнайтед» Кьезу на поле не ждали, то вот против «Ноттингема» многие думали, что Арне Слот выпустит нападающего.

Наставник перед последним матчем в чемпионате подчеркивал, что несмотря на статус форварда, он пока планирует доверять игрокам, которые до этого выкладывались при нём на 100%.

Напомним, что «Форест» выиграл на «Энфилде» со счётом 1:0.