Тренер «Милана» Фонсека оценил «Ливерпуль»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека дал комментарий по поводу «Ливерпуля», с которым команда сыграет во вторник в Лиге чемпионов.

«Ливерпуль» - великолепная команда, одна из сильнейших на данный момент. Они сильны индивидуально и как команда. Чтобы победить, нам нужно идеально сыграть в обороне. В Лиге чемпионов нельзя позволять себе допускать ошибки в играх против таких команд.

В «Ливерпуль» пришёл Слот, но, как мне кажется, они не сильно изменились. Они похоже обороняются. Да, они иначе играют на флангах, но в остальном изменений мало», - сказал Фонсека на пресс-конференции в понедельник.