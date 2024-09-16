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Тренер «Милана» Фонсека оценил «Ливерпуль»

16 Сентября 2024 • 18:27 Комментировать
Милан
...
Ливерпуль
1 3.90 X 3.75 2 1.88
17.09 22:00

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека дал комментарий по поводу «Ливерпуля», с которым команда сыграет во вторник в Лиге чемпионов.

«Ливерпуль» - великолепная команда, одна из сильнейших на данный момент. Они сильны индивидуально и как команда. Чтобы победить, нам нужно идеально сыграть в обороне. В Лиге чемпионов нельзя позволять себе допускать ошибки в играх против таких команд.

В «Ливерпуль» пришёл Слот, но, как мне кажется, они не сильно изменились. Они похоже обороняются. Да, они иначе играют на флангах, но в остальном изменений мало», - сказал Фонсека на пресс-конференции в понедельник.

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МИЛАН ЛИВЕРПУЛЬ
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