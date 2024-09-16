Фонсека высказался о матче против «Ливерпуля»

Рулевой «Милана» Паулу Фонсека дал комментарий перед матчем первого тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Я рассматриваю завтрашний матч как возможность для команды показать, что футболисты учатся и растут. Матч против «Ливерпуля» - прекрасная возможность. На фоне такого соперника игроки могут оценить, как они прогрессируют. Нам нужна поддержка наших болельщиков. Для нас поддержка фанатов является основополагающим моментом. Нам нужно почувствовать их любовь», - сказал Фонсека на пресс-конференции.

Матч Лиги чемпионов между «Миланом» и «Ливерпулем» стартует 17 сентября в 22:00 по московскому времени.