Фонсека дал обещание журналистам

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека пообещал угостить журналистов, если команда успешно выступит в ближайших матчах против «Ливерпуля» (Лига чемпионов) и «Интера» (чемпионат Италии).

«Если мы обыграем «Ливерпуль» и «Интер», то, обещаю, я принесу вам Паштел-де-ната», - сказал Фонсека журналистам на пресс-конференции.

Паштел-де-ната – классический португальский десерт из слоёного теста с заварным кремом.

Матч против «Ливерпуля» «Милан» проведёт 17 сентября, а матч против «Интера» - 22 сентября.

Стоит сказать, что в четырёх играх под руководством Паулу Фонсека «Милан» смог одержать только одну победу.