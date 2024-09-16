Фонсека дал обещание журналистам

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека пообещал угостить журналистов, если команда успешно выступит в ближайших матчах против «Ливерпуля» (Лига чемпионов) и «Интера» (чемпионат Италии).
«Если мы обыграем «Ливерпуль» и «Интер», то, обещаю, я принесу вам Паштел-де-ната», - сказал Фонсека журналистам на пресс-конференции.
Паштел-де-ната – классический португальский десерт из слоёного теста с заварным кремом.
Матч против «Ливерпуля» «Милан» проведёт 17 сентября, а матч против «Интера» - 22 сентября.
Стоит сказать, что в четырёх играх под руководством Паулу Фонсека «Милан» смог одержать только одну победу.
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