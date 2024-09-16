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Лига чемпионов

​Сакки: «Нет причин говорить о кризисе «Ливерпуля»

16 Сентября 2024 • 17:03 Комментировать

Итальянскому «Милану» предстоит сыграть во вторник с английским «Ливерпулем» в рамках Лиги чемпионов. Команды очень по-разному провели свои предыдущие матчи в чемпионате - если «Милан» разгромил «Венецию», то «Ливерпуль», наоборот, проиграл дома «Ноттингем Форест».

Тем не менее, бывший наставник «Милана» Арриго Сакки не спешит предаваться шапкозакидательству.

- Я видел матч «Ливерпуля» против «Ноттингем Форест». Да, они проиграли, но до пропущенного мяча у них были как минимум три шанса для взятия ворот. Так что мы не можем говорить о команде в кризисе. Просто она притирается к идеям нового тренера, Арне Слота, - цитирует слова Сакки итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.


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