Анчелотти назвал причину частых травм в «Реале»

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу частого попадания футболистов команды в лазарет.
«Мы искали проблему, но она не зависит от нас. Дело в графике – он слишком напряжённый. Сейчас стартует новый турнир [Лига чемпионов в новом формате], и мы не знаем, что будет. Возможно, он будет более интересным, чем в прошлом году, но сейчас мы получили плюс две игры. Те, кто управляют футболом и принимают решения, не думают, что травмы случаются из-за большого количества игры. Но проблема существует. Я прошу подумать о сокращении количества игр, чтобы соревнования были более привлекательными», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.
Во вторник, 17 сентября, «Реал» будет принимать «Штутгарт».
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