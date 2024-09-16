Анчелотти порадовал фанатов «Реала» кадровыми новостями

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу кадровой ситуации в преддверии первого матча в сезоне Лиги чемпионов. Итальянский специалист порадовал фанатов хорошими новостями – несколько важных игроков готовы выйти на поле.

«С Беллингемом всё в порядке. То же самое с Тчуамени и Милитао, хоть они сегодня и не тренировались. Милитао нужно было больше времени на восстановление, поэтому мы решили дать ему ещё день отдыха. Команда готова», - сказал Анчелотти на понедельничной пресс-конференции.

В первом туре Лиги чемпионов «Реал» будет играть против «Штутгарта» на своём поле. Матч пройдёт во вторник, 17 сентября.