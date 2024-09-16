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Анчелотти порадовал фанатов «Реала» кадровыми новостями

16 Сентября 2024 • 15:56 Комментировать
Реал Мадрид
...
Штутгарт
17.09 22:00

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу кадровой ситуации в преддверии первого матча в сезоне Лиги чемпионов. Итальянский специалист порадовал фанатов хорошими новостями – несколько важных игроков готовы выйти на поле.

«С Беллингемом всё в порядке. То же самое с Тчуамени и Милитао, хоть они сегодня и не тренировались. Милитао нужно было больше времени на восстановление, поэтому мы решили дать ему ещё день отдыха. Команда готова», - сказал Анчелотти на понедельничной пресс-конференции.

В первом туре Лиги чемпионов «Реал» будет играть против «Штутгарта» на своём поле. Матч пройдёт во вторник, 17 сентября.

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РЕАЛ МАДРИД ШТУТГАРТ
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