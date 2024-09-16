Анчелотти дал ответ по состоянию Милитао

В прессе появлялась информация о том, что защитник Эдер Милитао может пропустить матч первого тура Лиги чемпионов против «Штутгарта». Комментарий на этот счёт дал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

«Милитао будет готов сыграть завтра. 100 процентов», - сказал Анчелотти журналистам на понедельничной пресс-конференции.

На выходных «Реал» обыграл на выезде «Реал Сосьедад» со счётом 2:0. Эдер Милитао провёл на футбольном поле все 90 минут.

Матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Штутгартом» пройдёт во вторник, 17 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.