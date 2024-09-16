Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о награде «Золотой мяч».

«Много-много лет эта награда присваивается, и я никогда не понимал и не понимаю, по каким критериям определяется лучший. Это абсолютное субъективное мнение, дело вкуса. Всю жизнь спорили, кто сильнее: Пеле или Марадона, Криштиану Роналду или Месси. Это субъективная оценка, и я всегда старался от этого уйти, даже когда работал в национальной команде, клубах в Азии. Дело вкуса, абсолютно необъективная оценка», - сказал Непомнящий.

Церемония награждения награды «Золотой мяч» в 2024 году состоится в Париже, 28 октября.

Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году