В «Баварии» оценили новый формат Лиги чемпионов

«Я был немного взволнован во время жребия. Это совершенно другое чувство, когда тебе предстоит сыграть против восьми разных клубов. Это будет интригующе до последнего тура. Раньше две лучшие команды определялись за четыре игры. «Бавария» настроена выиграть первый матч. Это для нас очень важно», - цитирует Эберля пресс-служба клуба.