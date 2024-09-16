В «Баварии» оценили новый формат Лиги чемпионов

Футбольный функционер Макс Эберль, который является спортивным директором мюнхенской «Баварии», поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов УЕФА.
«Я был немного взволнован во время жребия. Это совершенно другое чувство, когда тебе предстоит сыграть против восьми разных клубов. Это будет интригующе до последнего тура. Раньше две лучшие команды определялись за четыре игры. «Бавария» настроена выиграть первый матч. Это для нас очень важно», - цитирует Эберля пресс-служба клуба.
В стартовом туре мюнхенский гранд на домашнем стадионе примет загребское «Динамо».
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