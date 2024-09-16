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Де Врей ответил, как «Интер» будет останавливать Холанна

16 Сентября 2024 • 01:15 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
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18.09 22:00

Центральный защитник миланского «Интера» Стефан де Врей высказался о предстоящей встрече с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном.

Норвежец подходит к старту Лиги чемпионов в феноменальной форме – у него девять забитых голов в четырёх матчах текущего розыгрыша Премьер-лиги. В среду «горожане» примут в родных стенах «Интер».

«Как остановить Холанна? Нам придётся поработать всей командой, чтобы ограничить его, однако «Манчестер Сити» – это не только Холанн. Сейчас он хорош, забил много голов, и мы постараемся обезвредить его коллективными усилиями», – ответил в беседе с DAZN де Врей после ничьей в поединке Серии А с «Монцей» (1:1).

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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