Сафонов дебютирует за «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Основной голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма пропустит матч первого тура Лиги чемпионов против «Жироны». Гранд Лиги 1 сообщил о том, что итальянский футболист имеет мышечный дискомфорт в правом бедре, поэтому на поле не выйдет.

Таким образом, против «Жироны» должен сыграть россиянин Матвей Сафонов. Этот голкипер ещё не играл за «ПСЖ» на официальном уровне, но теперь он готовится к дебюту.

Напомним, что в летнее трансферное окно Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара». В прессе писали о том, что сумма сделки составила 20 миллионов евро.

Матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Жироной» пройдёт в среду, 18 сентября.