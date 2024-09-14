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Грилиш: «В последний раз мы играли против «Интера» в тот день, когда оформили требл»

14 Сентября 2024 • 22:27 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
18.09 22:00

Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов с миланским «Интером».

— В последний раз мы играли против «Интера» в тот день, когда оформили требл. Это один из лучших дней в моей жизни, поэтому будет приятно снова с ними сыграть. Надеюсь, мы сможем выйти на поле и одержать победу, — приводит слова Грилиша City Xtra.

В текущем сезоне 29-летний Грилиш принял участие в трех матчах Английской премьер-лиги и не отметился голевыми действиями.

Встреча первого тура Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится в среду, 18 сентября. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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