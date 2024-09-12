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Лига чемпионов

Суперкомпьютер вычислил главного фаворита Лиги чемпионов – это не «Реал»

12 Сентября 2024 • 14:56 Комментировать

Специалисты из Opta запустили суперкомпьютер и вычислили шансы команд на победу в Лиге чемпионов в сезоне 2024/2025.

На первом месте оказался «Манчестер Сити». Вероятность того, что команда Хосепа Гвардиолы выиграет «ушастый трофей» составляет 25,3%.

Вторую строчку занимает «Реал» с показателем в 18,2%. Тройку замыкает «Интер» с шансами в 10,9%.

Дальше идут «Арсенал» (6,3%), «Байер» (5,4%), «Барселона» (5,2%), «Ливерпуль» (4,2%), «Бавария» и «ПСЖ» (по 4,1%).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал». В финале прошлого сезона мадридцы обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0).  

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