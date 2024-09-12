Суперкомпьютер вычислил главного фаворита Лиги чемпионов – это не «Реал»

Специалисты из Opta запустили суперкомпьютер и вычислили шансы команд на победу в Лиге чемпионов в сезоне 2024/2025.

На первом месте оказался «Манчестер Сити». Вероятность того, что команда Хосепа Гвардиолы выиграет «ушастый трофей» составляет 25,3%.

Вторую строчку занимает «Реал» с показателем в 18,2%. Тройку замыкает «Интер» с шансами в 10,9%.

Дальше идут «Арсенал» (6,3%), «Байер» (5,4%), «Барселона» (5,2%), «Ливерпуль» (4,2%), «Бавария» и «ПСЖ» (по 4,1%).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал». В финале прошлого сезона мадридцы обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0).