Анри упомянул Беллингема, оценивая календарь игр

Экс-звезда «Арсенала», а ныне футбольный тренер Тьерри Анри высказался о количестве игр в современном футболе.

«Я собираюсь занять сторону тренеров. Матчей слишком много. Как эксперту мне нравится такое количество игр. Но как бывший игрок и как тренер я могу сказать, что игр очень много. Беллингем уже успел травмироваться. Тяжело проводить сезон, ехать на Евро, возвращаться в клуб, а потом опять ехать в сборную. Матчей полно, а после этого сезона будет клубный турнир ФИФА. Как бы я ни хотел увидеть матч «Милана» против «Ливерпуля» или «Манчестер Сити» против «Арсенала», я предпочёл бы, чтобы играть имели возможность показать лучший футбол», - сказал Анри в эфире CBS Sports.