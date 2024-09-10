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Роналду выделил главных претендентов на «Золотой мяч»

10 Сентября 2024 • 17:32 Комментировать

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о главных претендентах на «Золотой мяч».

— Я думаю, что Мбаппе может стать обладателем «Золотого мяча». Холанн и Беллингем тоже могут выиграть, как и Ламин Ямаль, — цитирует Роналду Madrid Xtra.

Церемония награждения лучших игроков прошлого сезона состоится в конце октября. Главным претендентом на победу в голосовании за «Золотой мяч» является бразильский нападающий мадридского «Реала» является Винисиус Жуниор.

Напомним, действующий обладатель «Золотого мяча» — Лионель Месси, который завоевал восемь подобных наград.

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Евро-Футбол.Ру,
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