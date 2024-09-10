Роналду выделил главных претендентов на «Золотой мяч»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о главных претендентах на «Золотой мяч».

— Я думаю, что Мбаппе может стать обладателем «Золотого мяча». Холанн и Беллингем тоже могут выиграть, как и Ламин Ямаль, — цитирует Роналду Madrid Xtra.

Церемония награждения лучших игроков прошлого сезона состоится в конце октября. Главным претендентом на победу в голосовании за «Золотой мяч» является бразильский нападающий мадридского «Реала» является Винисиус Жуниор.

Напомним, действующий обладатель «Золотого мяча» — Лионель Месси, который завоевал восемь подобных наград.