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Лига чемпионов

Кто выиграет Лигу чемпионов в первом сезоне при новом формате

09 Сентября 2024 • 12:00 Комментировать (2)

Это тот вопрос, который волнует каждого болельщика по ходу любого сезона. Будущий розыгрыш Лиги Чемпионов также не станет исключением, а мы постараемся разобраться в этом вопросе.

На звание фаворита может претендовать «Манчестер Сити», и к тому есть ряд предпосылок. Во-первых, у команды огромный предел прочности как в игровом, так и в психологическом плане, плюс уже выработан культ победителя. Подопечные Гвардиолы научились не только хорошо пролетать длинные дистанции, но и делать результат на коротких.

Возможна сенсация

В предстоящем розыгрыше будет новый формат. Волей-неволей задаёшься вопросом, а способен ли новый формат внести изменения в фаворитскую гонку. На данный момент кажется, что нет. С другой стороны, чувствуется, что новый формат станет катализатором для одной сенсации. Не исключено, что условный «ПСЖ» потерпит поражения против равных по статусу команд, а там парижский клуб будет поджидать, например, «Байер». Думаю, никто не удивится, если в этом противостоянии сильнее окажется немецкий клуб.

Но для «Сити» никаких проблем с новым форматом соревнований не будет. «Горожане» умеют брать своё, а также успешно играть против равных по статусу команд. Как я и говорил ранее, на длинной дистанции они собаку съели.

Главные фавориты

А что же главные фавориты? «Бавария» с тренером Компани кажется пока сомнительным оппонентом. «Барселона»? Не факт, что она вытянет длинный турнирный путь, плюс там с вариативностью могут возникнуть проблемы в силу финансовых проблем. «ПСЖ»? Если честно, то «парижане» вообще не кажутся командой, которая способна в решающий момент что-то достать из себя. Во многом виной французский чемпионат, в котором нет конкурентов для Парижа в борьбе за чемпионство.

«Реал»? Безусловно. Но если на одну чашу поставить английский клуб, а на вторую «сливочных», то наш выбор будет в пользу первых. Во-первых, мы не знаем, когда закончится адаптация Мбаппе. Во-вторых, две подряд ЛЧ, а потом и третью, удалось взять только Зидану. В-третьих, если «МС» и «Реал» подойдут в оптимальной форме, то не факт, что победят вторые, так как прошлый сезон показал, что соотношение сил этих двух команд в процентах равняется 50:50.

И самое главное, что подопечные Гвардиолы никогда не допускают расслабленности и не устают от побед – четыре подряд в АПЛ не успокоили клуб из Манчестера. Да что говорить, если они даже после требла не потеряли мотивацию?! Уверенно выиграли чемпионат и лишь в серии пенальти уступили в драматичной битве с «Реалом» и дошли финала Кубка Англии. Считаем, что «горожане» из Манчестера являются главным претендентом на победу в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов.

Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф

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Антон Карасевич


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Реал Мадрид Бавария Барселона Манчестер Сити ПСЖ Лига Чемпионов ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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NOBODY
09 Сентября 2024 в 12:23
Пепка физрук - какая нафиг ЛЧ???? случайно один раз взяли и хватит с них
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CELTIC FROST
09 Сентября 2024 в 12:15
Сити... Они уже 6 лет подряд по котировкам являются главными претендентами на победу в ЛЧ. Но добились ее только раз. Посмотрим, в любом случае будет интересно.
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