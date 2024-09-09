Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о перенасыщенном календаре у футболистов.

«Матчи сборных команд, календарь Лиги чемпионов удлинился, турнир теперь ведь будет проводиться в новом формате. Это всё было построено на то, чтобы увеличить количество матчей. Футболисты не железные и в таком количестве играть матчи не могут. От этого будет страдать зрелищность футбола. Сейчас просто коммерция выходит на первый план, поэтому так сейчас происходит. Думаю, что профсоюзы футболистов скажут своё слово», - сказал Хомуха.

Ранее полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брёйне пожаловался, что играть на высоком уровне при таком календаре невозможно, а ФИФА и УЕФА делают всё ради денег.