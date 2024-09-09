Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Хомуха: «Футболисты не железные, они не могут в таком количестве играть матчи» эксклюзив

09 Сентября 2024 • 14:00 Комментировать

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о перенасыщенном календаре у футболистов.  

«Матчи сборных команд, календарь Лиги чемпионов удлинился, турнир теперь ведь будет проводиться в новом формате. Это всё было построено на то, чтобы увеличить количество матчей. Футболисты не железные и в таком количестве играть матчи не могут. От этого будет страдать зрелищность футбола. Сейчас просто коммерция выходит на первый план, поэтому так сейчас происходит. Думаю, что профсоюзы футболистов скажут своё слово», - сказал Хомуха.

Ранее полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брёйне пожаловался, что играть на высоком уровне при таком календаре невозможно, а ФИФА и УЕФА делают всё ради денег.


👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Дмитрий Хомуха АПЛ Кевин де Брёйне ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Кроос с самоиронией отреагировал на 900-й гол Роналду Анчелотти выбрал место работы после «Реала», Зидан едет в АПЛ, а Роналду выбрал себе партнёра – в главных слухах недели Клопп будет тренировать «Боруссию» Агуэро назвал игрока, который заслуживает «Золотой мяч» - это не Винисиус и не Беллингем Игрок сборной Франции разнёс команду после поражения – даже Мбаппе молчал «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Серхио Рамос может перейти в испанский суперклуб Тикнизян и Сперцян помогли сборной Армении начать Лигу наций с разгромной победы Юран рассказал, где хочет работать
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Известны все претенденты на «Золотой мяч» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Сборная Испании потеряла Ольмо
Спортивные новости
Канарейкин оценил старт «Спартака» в новом сезоне КХЛ Синнер обыграл Фрица и стал победителем US Open Соболенко обыграла Пегулу и выиграла US Open СКА добыл победу над «Ладой» в матче КХЛ Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
08 Сентября
11:03 · Англия. Премьер-лига
Галлас оценил шансы «Арсенала» в Лиге чемпионов
07 Сентября
17:15 · Лига чемпионов
Родри — о победе в Лиге чемпионов: «Я испытал то чувство, за которым гонялся всю свою жизнь»
17:15 · Лига чемпионов
Назван лучший клуб по трансферному балансу за 10 лет
17:09 · Лига чемпионов
«Манчестер Юнайтед» - худший клуб Европы по трансферному балансу за 10 лет
15:24 · Лига чемпионов
Назван клуб с самыми высокими затратами на трансферы за 10 лет: «Реал» – на 12-м месте
08:06 · Англия. Премьер-лига
Родри назвал матч «Манчестер Сити», после которого лишился дара речи
05:20 · Лига чемпионов
Месси – лучший по средней оценке в Лиге чемпионов с 2003 года, Роналду – четвёртый
06 Сентября
11:55 · Лига чемпионов
За счёт чего новый формат Лиги чемпионов может понравиться рядовому болельщику
05 Сентября
19:59 · Лига чемпионов
Назван лучший пенальтист в истории: Роналду – на 7-м месте, Месси – на 14-м 4
07:15 · Лига чемпионов
Месси, Левандовски и ван Дейк – в символической сборной игроков, не претендующих на «Золотой мяч»
04 Сентября
23:04 · Лига чемпионов
Назван главный претендент на «Золотой мяч»: Беллингем – третий, Мбаппе – седьмой 11
13:23 · Лига чемпионов
Назван клуб, который потратил на состав больше всех: «Манчестер Сити» - третий, «Реал» - восьмой
03 Сентября
23:30 · Италия. Серия А
«Милан» не включил Йовича в заявку на Лигу чемпионов – его место занял Абрахам
16:23 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» взвинтил цены на домашние матчи Лиги чемпионов
15:53 · Лига чемпионов
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый 31
08:55 · Испания. Ла Лига
Рафинья назвал минимальную цель «Барселоны» на сезон
01 Сентября
18:12 · Лига чемпионов
Пономарёв оценил перспективы «Монако» в Лиге чемпионов
31 Августа
16:14 · Лига чемпионов
Появилось полное расписание матчей Лиги чемпионов
15:43 · Лига чемпионов
18 матчей последнего тура Лиги чемпионов пройдут в одно время 29 января 1
14:57 · Лига чемпионов
«Милан» против «Ливерпуля»: Появилось расписание первого тура Лиги чемпионов 1
12:01 · Лига чемпионов
Криштиану Роналду назвал своего лучшего друга 6
07:36 · Лига чемпионов
Нойер прокомментировал жеребьёвку Лиги чемпионов 1
30 Августа
09:28 · Лига чемпионов
Роналду получил престижную награду от УЕФА 1
08:48 · Лига чемпионов
Криштиану Роналду высказался о финале Лиги чемпионов в Москве 4
04:35 · Лига чемпионов
​«Жирона» - четырнадцатый испанский клуб, который сыграет в Лиге чемпионов
Все новости
Рекомендуем