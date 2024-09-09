Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на слова полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне о перенасыщенном календаре.

«Конечно, я согласен с этим. Ранее Гвардиола говорил, что невозможно развиваться в таких условиях. Люди слишком много играют, затем травмируются.

Это действительно так, когда идёт перенасыщение календаря, это никогда к хорошему не приводило. Организм человека не беспредельный, и мышцы не выдерживают, разные возрастные категории… В общем, много таких вещей, которые отрицательно влияют на развитие футбола.

Лига чемпионов расширяется, чемпионат Европы тоже, чемпионат мира тоже. В этом плане нужно думать, зачем раздувать в угоду зрелищности? Качество ведь страдает. Расширяются лиги, а качество теряется. Это серьёзная вещь, на которую нужно обратить внимание сейчас.

Сейчас нереально уследить за всеми матчами. Действительно это так. Нужно ли это? Не зря футболисты, тренеры начали говорить об этом», - сказал Балахнин.