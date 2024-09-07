Родри — о победе в Лиге чемпионов: «Я испытал то чувство, за которым гонялся всю свою жизнь»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес вспомнил свои эмоции после победы в Лиге чемпионов.

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов – 2022/23 «Манчестер Сити» одержал победу над миланским «Интером». Встреча завершилась со счетом 1:0, а автором единственного гола стал Родри.

— Я испытал то чувство, за которым гонялся всю свою жизнь. Это как наркотик… Вот почему ты играешь в футбол, — приводит слова Родри Players’ Tribune Football.

28-летний испанский хавбек выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. Старт нового сезона игроку пришлось пропустить из-за травмы подколенного сухожилия.