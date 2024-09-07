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Родри — о победе в Лиге чемпионов: «Я испытал то чувство, за которым гонялся всю свою жизнь»

07 Сентября 2024 • 17:15 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
18.09 22:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес вспомнил свои эмоции после победы в Лиге чемпионов.

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов – 2022/23 «Манчестер Сити» одержал победу над миланским «Интером». Встреча завершилась со счетом 1:0, а автором единственного гола стал Родри.

— Я испытал то чувство, за которым гонялся всю свою жизнь. Это как наркотик… Вот почему ты играешь в футбол, — приводит слова Родри Players’ Tribune Football.

28-летний испанский хавбек выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. Старт нового сезона игроку пришлось пропустить из-за травмы подколенного сухожилия.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Родри Эрнандес

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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