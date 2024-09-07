Назван лучший клуб по трансферному балансу за 10 лет

Представители CIES Football Observatory обнародовали отчёт о трансферной деятельности клубов за последние десять лет. Если говорить о трансферном балансе, то худшим клубом с 2015 года является «Манчестер Юнайтед». С другой стороны этого рейтинга располагается «Бенфика». Если вычесть из трансферных доходов расходы, то получается плюс 816 миллионов евро.

На второй строчке находится «Аякс» (473 миллиона евро), а тройку замыкает «Ред Булл Зальцбург» (401 миллион евро). Дальше идут «Лилль» (391 миллион евро) и лиссабонский «Спортинг» (345 миллионов евро).

Напомним, что за десять лет больше всего денег на новых футболистов потратил «Челси».