Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Назван лучший клуб по трансферному балансу за 10 лет

07 Сентября 2024 • 17:15 Комментировать

Представители CIES Football Observatory обнародовали отчёт о трансферной деятельности клубов за последние десять лет. Если говорить о трансферном балансе, то худшим клубом с 2015 года является «Манчестер Юнайтед». С другой стороны этого рейтинга располагается «Бенфика». Если вычесть из трансферных доходов расходы, то получается плюс 816 миллионов евро.

На второй строчке находится «Аякс» (473 миллиона евро), а тройку замыкает «Ред Булл Зальцбург» (401 миллион евро). Дальше идут «Лилль» (391 миллион евро) и лиссабонский «Спортинг» (345 миллионов евро).

Напомним, что за десять лет больше всего денег на новых футболистов потратил «Челси».

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Аякс Лилль Спортинг Лиссабон Ред Булл Зальцбург ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван главный претендент на «Золотой мяч»: Беллингем – третий, Мбаппе – седьмой Сборная Испании может потерять Ямаля Соболев и Барриос обсудили свою драку Кто провалил матч, а кто вёл сборную России к победе: Лучшие и худшие игроки против Вьетнама Ямаль высказался о Месси после номинации на «Золотой мяч» «Реал» обратился к Роналду, забившему 900-й гол в карьере Назван лучший пенальтист в истории: Роналду – на 7-м месте, Месси – на 14-м Кордоба сорвал трансфер в «Спартак» Романцев высказался о трансфере Дзюбы в «Крылья Советов» Известны все претенденты на «Золотой мяч»
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Известны все претенденты на «Золотой мяч» Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева
Спортивные новости
СКА добыл победу над «Ладой» в матче КХЛ Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» в матче КХЛ «Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ Терещенко отреагировал на поражения СКА и ЦСКА на старте сезона КХЛ Без них нельзя представить «Доту 2», почему топ-команды не участвуют на The International 2024 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Сентября
17:15 · Лига чемпионов
Родри — о победе в Лиге чемпионов: «Я испытал то чувство, за которым гонялся всю свою жизнь»
17:15 · Лига чемпионов
Назван лучший клуб по трансферному балансу за 10 лет
17:09 · Лига чемпионов
«Манчестер Юнайтед» - худший клуб Европы по трансферному балансу за 10 лет
15:24 · Лига чемпионов
Назван клуб с самыми высокими затратами на трансферы за 10 лет: «Реал» – на 12-м месте
08:06 · Англия. Премьер-лига
Родри назвал матч «Манчестер Сити», после которого лишился дара речи
05:20 · Лига чемпионов
Месси – лучший по средней оценке в Лиге чемпионов с 2003 года, Роналду – четвёртый
06 Сентября
11:55 · Лига чемпионов
За счёт чего новый формат Лиги чемпионов может понравиться рядовому болельщику
05 Сентября
19:59 · Лига чемпионов
Назван лучший пенальтист в истории: Роналду – на 7-м месте, Месси – на 14-м 3
07:15 · Лига чемпионов
Месси, Левандовски и ван Дейк – в символической сборной игроков, не претендующих на «Золотой мяч»
04 Сентября
23:04 · Лига чемпионов
Назван главный претендент на «Золотой мяч»: Беллингем – третий, Мбаппе – седьмой 10
13:23 · Лига чемпионов
Назван клуб, который потратил на состав больше всех: «Манчестер Сити» - третий, «Реал» - восьмой
03 Сентября
23:30 · Италия. Серия А
«Милан» не включил Йовича в заявку на Лигу чемпионов – его место занял Абрахам
16:23 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» взвинтил цены на домашние матчи Лиги чемпионов
15:53 · Лига чемпионов
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый 31
08:55 · Испания. Ла Лига
Рафинья назвал минимальную цель «Барселоны» на сезон
01 Сентября
18:12 · Лига чемпионов
Пономарёв оценил перспективы «Монако» в Лиге чемпионов
31 Августа
16:14 · Лига чемпионов
Появилось полное расписание матчей Лиги чемпионов
15:43 · Лига чемпионов
18 матчей последнего тура Лиги чемпионов пройдут в одно время 29 января 1
14:57 · Лига чемпионов
«Милан» против «Ливерпуля»: Появилось расписание первого тура Лиги чемпионов 1
12:01 · Лига чемпионов
Криштиану Роналду назвал своего лучшего друга 6
07:36 · Лига чемпионов
Нойер прокомментировал жеребьёвку Лиги чемпионов 1
30 Августа
09:28 · Лига чемпионов
Роналду получил престижную награду от УЕФА 1
08:48 · Лига чемпионов
Криштиану Роналду высказался о финале Лиги чемпионов в Москве 4
04:35 · Лига чемпионов
​«Жирона» - четырнадцатый испанский клуб, который сыграет в Лиге чемпионов
04:31 · Лига чемпионов
​Впервые сразу два клуба из Австрии сыграют в группе Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем