«Манчестер Юнайтед» - худший клуб Европы по трансферному балансу за 10 лет

Специалисты из CIES Football Observatory подготовили отчёт о трансферном рынке за последние десять лет. Как мы уже сообщали, с 2015 года больше всех денег на новичков потратил «Челси». В топ-3 также входят «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Если же говорить о трансферном балансе за этот период, то худшей командой является «Манчестер Юнайтед». Если вычесть из трансферных доходов расходы, то получается минус 1,304 миллиарда евро.

Вторым идёт «Челси» (минус 1,209 миллиарда евро), а тройку замыкает «ПСЖ» (минус 991 миллион евро).

Дальше идут «Арсенал» (-795 млн), «Тоттенхэм» (-711 млн) и «Манчестер Сити» (-703), «Милан» (-633), «Ньюкасл» (-626), «Барселона» (-601) и «Аль-Хиляль» (-556).