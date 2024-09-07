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Назван клуб с самыми высокими затратами на трансферы за 10 лет: «Реал» – на 12-м месте

07 Сентября 2024 • 15:24 Комментировать

Эксперты из CIES Football Observatory составили отчёт о трансферных расходах за период с 2015 года. Выяснилось, что за указанный период времени больше всего денег на новичков потратил английский «Челси». При этом «пенсионеры» лидируют с уверенным отрывом.

«Челси» за 10 лет потратил на новых футболистов 2,78 миллиарда евро. На второй строчке идёт «Манчестер Сити» с показателем в 1,96 миллиарда евро, а тройку замыкает «Манчестер Юнайтед», потративший 1,95 миллиарда евро.

Дальше идут «ПСЖ» (1,9 млрд евро), «Ювентус» (1,77), «Барселона» (1,67), «Тоттенхэм» (1,41), «Арсенал» (1,4), «Атлетико» и «Ливерпуль» (по 1,24).

«Реал» - на 12-й строчке (1,16 миллиарда евро).

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