Месси – лучший по средней оценке в Лиге чемпионов с 2003 года, Роналду – четвёртый

Бывший нападающий «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси лидирует в рейтинге Sofascore по средней оценке в Лиге чемпионов.

Алгоритм известного статистического портала оценивает выступления аргентинца в самом престижном еврокубке в 8,06 баллов – самый высокий показатель в турнире за всё время сбора данных (с сезона-2003/04). Второй в списке – бразилец Жуниньо, выступавший за «Лион» (7,77). Замыкает тройку бывший футболист «Барселоны» и «ПСЖ» Неймар – 7,72.

На четвёртом месте расположился лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов Криштиану Роналду – у звёздного португальца 7,65 баллов. Немного отстал экс-полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес – 7,63. В десятку лучших также попали Стивен Джеррард (7,58), Фрэнк Лэмпард (7,56), Тони Кроос (7,53), Гарри Кейн (7,51) и Бруну Фернандеш (7,50).