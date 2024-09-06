За счёт чего новый формат Лиги чемпионов может понравиться рядовому болельщику

В последнее время часто приходится слышать критику в адрес нового формата ЛЧ. Сторонников такого мнения можно понять. Любые перемены всегда встречаются с осторожностью. Как говорится, зачем ломать то, что и так хорошо работает. Но жизненные поговорки не всегда работают. Мы постараемся разобраться в новом формате ЛЧ – хорошо это или плохо?

Кажется, что нужно дать шанс новой Лиге чемпионов. Цель нововведения понятна – оживить интригу. Все мы помним, что зачастую интрига перед шестым туром в половине групп была мертва. Сейчас пришло время сделать так, чтобы она была жива преимущественно везде.

Считается, что если в группе ЛЧ будет больше топовых матчей, то такие крутые противостояния приедятся. Не приедятся. Хотя бы потому, что они с вероятностью на 90% будут иметь турнирное значение. Вряд ли условный «Ливерпуль» захочет попасть в стыки, где может случиться всякое. Да и в том же АПЛ каждую неделю есть крутая вывеска, и это никому не надоело.

Спокойная жизнь в новом формате никому не гарантируется. Если условный «Реал» будет уступать командам, которые ей выпали из первой корзины, то это прямая угроза оказаться в стыковых матчах, а если ещё и будет осечка против других команд, то гарантировать себе место в плей-офф будет ой как нелегко. Если клуб из четвёртой корзины возьмёт максимальное количество очков против оппонентов своего ранга, а также зацепит кого-то из третьей корзины, то это уже шанс продолжить борьбу дальше. При прошлом формате это было невозможно. Понравился пример, который привёл один из российских известных журналистов: «В прошлом сезоне, например, о «Баварии» было трудно делать выводы осенью с учётом слабой группы в ЛЧ: «МЮ» в ужасной форме, «Галатасарай», «Копенгаген». В этот раз посмотрим на «Баварию» против «ПСЖ» и «Барселоны». Теперь у топ-команд могут быть сразу четыре топ-соперника в основной части. Больше данных для анализа. При этом соревновательная ценность матчей выше. В прошлом сезоне «Ман Сити» и «Лейпциг» могли не париться в очных матчах, ведь наверняка обгонят «Црвену Звезду» и «Янг Бойз». Теперь ситуация сложнее». Как говорится, здесь трудно что-либо добавить.

Можно проследить ещё один интересный момент. Если у топ-команды не идут встречи против команд, схожих по классу, но они берут свои дежурные очки против команд из четвёртой и третьей корзин, то это также не повод расслабляться – ведь посев имеет большое значение. Между девятым и двадцать четвертым посевом есть большая разница, так что ни у кого не будет повода для расслабона.

Как мы и говорили, любые перемены встречаются с опаской. Однако без изменений невозможно движение вперёд, которое необходимо европейскому футболу.

Антон Карасевич