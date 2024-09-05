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Назван лучший пенальтист в истории: Роналду – на 7-м месте, Месси – на 14-м

05 Сентября 2024 • 19:59 Комментировать

На страницах Four Four Two продолжают публиковаться интересные рейтинги о футболе. На этот раз эксперты составили рейтинг лучших пенальтистов в истории.

Первое место в этом рейтинге занял экс-игрок сборной Мексики Куаутемок Бланко. На второй строчке расположился Мэтт ле Тиссье, а тройку замкнул Рональд Куман.

Дальше в рейтинге идут Марко ван Бастен, Роналдо, Диего Марадона, Криштиану Роналду, Мишель Платини, Роберто Баджо, Гарри Кейн, Лотар Маттеус, Алан Ширер, Давид Вилья, Лионель Месси и Антонин Паненка. Так выглядит топ-15.

Отметим, что в честь Антонина Паненки назван удар с пенальти парашютом. Именно Паненка впервые применил такой приём на Евро-1976.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Криштиану Роналду Лионель Месси Марко Ван Бастен Рональд Куман Мэтт Ле Тиссье Куаутемок Бланко ещё теги
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