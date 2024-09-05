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Месси, Левандовски и ван Дейк – в символической сборной игроков, не претендующих на «Золотой мяч»

05 Сентября 2024 • 07:15 Комментировать

Испанские журналисты составили символическую сборную из лучших футболистов, не попавших в расширенный список претендентов на «Золотой мяч».

Имена всех номинантов были обнародованы в среду. В списке не нашлось места восьмикратному обладателю награды Лионелю Месси, отпраздновавшему триумф в прошлом году.

В символической сборной игроков, оказавшихся вне тридцатки претендентов на приз, звёздный аргентинец составляет атакующее трио с Робертом Левандовски и Антуаном Гризманном. Кроме того, в команде, собранной журналистами известной газеты Marca, оказались полузащитники Лука Модрич, Илкай Гюндоган и Кевин де Брёйне. Места в защите заняли Йошко Гвардиол, Виргил ван Дейк, Рональд Араухо и Ашраф Хакими. Вратарь – Тибо Куртуа.

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