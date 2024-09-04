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Назван главный претендент на «Золотой мяч»: Беллингем – третий, Мбаппе – седьмой

04 Сентября 2024 • 23:04 Комментировать

Авторитетный портал Goal обновил рейтинг фаворитов в споре за «Золотой мяч».

Недавно определились имена всех 30 претендентов на индивидуальную награду, вручение которой состоится 28 октября в Париже. Согласно рейтингу Goal, наибольшие шансы завоевать «Золотой мяч» среди всех номинантов имеет Винисиус Жуниор, выигравший Лигу чемпионов с мадридским «Реалом». Второе место занимает представитель «Манчестер Сити» Родри, ставший победителем Евро-2024 в составе сборной Испании. Замыкает тройку ещё один представитель «сливочных» – Джуд Беллингем.

Четвёртую строчку занимает победитель Евро и Лиги чемпионов Даниэль Карвахаль, пятый – Лаутаро Мартинес из «Интера», чья сборная Аргентины завоевала Кубок Америки.

Позиции с шестую по десятую остаются за Тони Кроосом, Килианом Мбаппе, Гарри Кейном, Филом Фоденом и Нико Уильямсом.

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Евро-Футбол.Ру,
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