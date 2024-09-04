Стали известны имена всех 30 номинантов на «Золотой мяч».

Вручение награды состоится 28 октября в Париже. Сегодня France Football огласил список всех кандидатов:

Эмилиано Мартинес

Федерико Вальверде

Фил Фоден

Рубен Диаш

Джуд Беллингем

Тони Кроос

Артём Довбик

Гранит Джака

Нико Уильямс

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Эрлинг Холанн

Матс Хуммельс

Мартин Эдегор

Флориан Вирц

Дани Ольмо

Винисиус Жуниор

Коул Палмер

Витинья

Деклан Райс

Гарри Кейн

Родри

Вильям Салиба

Хакан Чалханоглу

Букайо Сака

Ламин Ямаль

Даниэль Карвахаль

Алехандро Гримальдо

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Антонио Рюдигер

Адемола Лукман

Лаутаро Мартинес

Килиан Мбаппе

Стоит отметить, что на награду не претендует действующий победитель Лионель Месси. Также в списке не нашлось места для Криштиану Роналду.