Назван клуб, который потратил на состав больше всех: «Манчестер Сити» - третий, «Реал» - восьмой

Специалисты из CIES Football Observatory составили рейтинг клубов, которые вложили больше всего денег в формирование своих нынешних составов. На первом месте оказался английской «Челси» - с учётом бонусов речь идёт о невероятной сумме в 1,263 миллиарда евро.

На втором месте идёт «Манчестер Юнайтед», вложивший в трансферы игроков нынешнего состава 1,038 миллиарда евро. Тройку замыкает «Манчестер Сити» с показателем в 1,017 миллиарда евро.

В топ-10 также входят «Арсенал» (798 миллионов евро), «Тоттенхэм» (787), «ПСЖ» (772), «Ливерпуль» (735), «Реал» (720), «Ньюкасл» (683) и «Ювентус» (626).