Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф

Новый сезон станет весьма необычным и непривычным прежде всего для ценителей европейского футбола. Всё дело в изменениях, произошедших в Лиге чемпионов. Новый формат точно станет определённой отправной точкой в истории футбола. Давайте попробуем разобраться, в чём его суть и как это отразится на интересе к европейскому клубному футболу.

Специфика нового формата

Изменения в Лиге чемпионов будут осуществлены только лишь с этого сезона, но примечательно, что исполком Союза европейских футбольных ассоциаций утвердил решение о новом формате розыгрыша главного европейского турнира ещё 10 мая 2022 года. Наверняка за это время программа была полностью доработана и уже детально разобрана. Старый формат уже устарел, по мнению УЕФА. Ну что же, давайте поподробнее взглянем на новый.

Итак, первое достаточно значимое изменение: теперь в основном раунде будут играть 36 команд, вместо 32 ранее. Четыре дополнительные команды получат возможность выступить в главном европейском турнире. Но самое главное нововведение – это отсутствие групп. Теперь весь предварительный этап будет в формате таблицы, как и в любом чемпионате. Примечательно, что, несмотря на наличие целой таблицы, система полноценного чемпионата тут не предусмотрена. Каждая команда отыграет на предварительном этапе по 8 матчей. И сейчас попробуем чуть подробнее объяснить, как эти матчи будут строиться.

Для того чтобы разобраться, как будет выстроен график игр, нужно пояснить, что все команды будут разделены на корзины по рейтингу. Теперь корзины будут разделены исключительно согласно рейтингу УЕФА. То есть, например, если раньше команда, занявшая первое место в чемпионате страны, сразу отправлялась в первую корзину, то с этого сезона такая система не работает. Теперь абсолютно неважно, какое место ты занял в чемпионате, интересует лишь твоё местонахождение в рейтинге УЕФА. Отличным примером в этом сезоне может послужить «Байер». Команда Хабиба Алонсо стала чемпионом Бундеслиги и по логике предыдущих сезонов должна отправиться в первую корзину в числе лучших клубов. Однако с этого сезона «Байер» всё равно окажется во второй корзине, поскольку в рейтинге УЕФА команда занимает лишь 13-ю строчку. Всего будет 4 корзины по 8 команд. И каждая команда сыграет по 2 матча против соперников из каждой корзины дома и в гостях соответственно. Причём повторного матча дома или в гостях не будет. Всё решит жеребьёвка: 4 матча дома, 4 в гостях.

Для наглядности приведём пример. Мадридский «Реал» – участник первой корзины. Испанцам предстоит сыграть с другими представителями первой корзины дважды. Согласно жеребьёвке, например, ими станут «Манчестер Сити» и «Боруссия». С британцами «Реал» может сыграть дома, а с немцами на выезде, и наоборот. Ответных матчей уже не будет. И это относится к каждой корзине.

Общая таблица выявит нам тех, кто сразу напрямую пройдёт в плей-офф. Такими окажутся команды, которые заняли с 1 по 8-е место. Команды, которые заняли 9-24-е место, будут играть дополнительные стыковые матчи за выход в плей-офф. Команды с 25-го места и ниже покидают борьбу. Стыковые матчи также будут проходить в формате стандартного плей-офф. Команды с 9 по 16-е место будут встречаться с командами с 17 по 24-е место. Жеребьёвкой будут определяться соперники: те, кто выше в рейтинге, сыграют ответный матч на домашнем стадионе. Дальше плей-офф пройдёт уже в обычном режиме.

Плюсы нового формата

Наверное, никто ещё не может полностью представить, как этот турнир покажет себя в деле. Пока что всё кажется слишком запутанным и сложным. Но мы постараемся выделить плюсы и определить, почему новый формат действительно интересен. Сначала приведём цитату президента УЕФА Александра Чеферина, который выразил уверенность в том, что новый формат – это новая ступень в современном футболе, и необходимость его принятия существовала давно. «УЕФА ясно дал понять, что мы остаёмся всецело верны уважению основных ценностей спорта и защите ключевого принципа открытости наших соревнований, куда пробиваются на основании спортивных достижений. Это полностью соответствует ценностям и модели европейского спорта, который основан на принципах солидарности. Я очень рад, что Исполнительный комитет УЕФА единогласно принял это решение, которое было одобрено Ассоциацией европейских клубов, европейскими лигами и национальными ассоциациями. Это очередное доказательство того, что европейский футбол сплочён как никогда прежде», – сказал Чеферин.

Итак, раз спортивные чиновники так довольны этим новым форматом, мы тоже постараемся быть довольными и найти в нём плюсы. И первый плюс, который хотелось бы выделить: теперь мы увидим больше топовых матчей. Уже начиная с предварительного этапа топовые команды будут играть с топовыми. Тот же приведённый в пример «Реал» может сыграть с условными «Манчестер Сити» или «Баварией» уже за первые восемь матчей. Разве это плохо? Давайте вспомним предыдущий формат. Там команды делились на группы, и в каждой группе были команды из четырёх корзин. Так вот, чаще всего мы видели такие случаи, когда топовая команда находилась лишь одна в своей группе. Если это можно считать недостатком, то новый формат должен этот недостаток нейтрализовать.

Второй достаточно важный плюс – это мотивация. Давайте вспомним, как проходили некоторые матчи раньше. Команда выиграла первые 3 матча в группе, а потом начала уже ротировать состав, где-то позволять себе расслабиться. Всё это происходило потому, что уже за первую половину группового этапа клуб по факту обеспечил себе задачу выхода из группы. Теперь такого не будет. Никаких проходных матчей, никаких расслабленных игр. С приходом нового формата каждая игра на предварительном этапе будет иметь значение. Всё это важно, поскольку будет общая таблица, где очень быстро можно потерять дорогое для себя место в рейтинге. Учитывая, как много топовых команд будет бороться в самом начале, с уверенностью можно сказать, что за первую восьмёрку будет нешуточная борьба. Поэтому здесь будет важен не только результат каждого матча, но даже, возможно, количество забитых голов. Это не даст повода командам расслабиться от начала до самого конца Лиги чемпионов.

Ну и третий плюс: мы с вами просто увидим что-то новое. Всегда интересно посмотреть на какие-то изменения в мире спорта. Учитывая то, что мы не знаем, как на деле себя проявит эта швейцарская система, смотреть матчи будет ещё интереснее. Этот плюс заключается по большей части в интриге – оправдает ли себя система, или же УЕФА будет вынужден вернуться к прежнему формату.

Николай Алексеев