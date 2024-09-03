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«Манчестер Сити» взвинтил цены на домашние матчи Лиги чемпионов

03 Сентября 2024 • 16:23 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
18.09 22:00

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» значительно поднял цены на билеты на свой первый домашний матч Лиги чемпионов. Об этом сообщает City Report.

По данным источника, чтобы попасть на игру с миланским «Интером» поклонникам «Манчестер Сити» придется выложить за билет от 50 до 86 евро. В переводе на рубли сумма билета составит от 5 до 8,5 тысяч рублей.

Матч первого тура нового розыгрыша Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится 18 сентября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.

Напомним, с нового сезона ЛЧ пройдет в новом формате.

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Манчестер Сити

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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