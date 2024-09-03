«Манчестер Сити» взвинтил цены на домашние матчи Лиги чемпионов

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» значительно поднял цены на билеты на свой первый домашний матч Лиги чемпионов. Об этом сообщает City Report.

По данным источника, чтобы попасть на игру с миланским «Интером» поклонникам «Манчестер Сити» придется выложить за билет от 50 до 86 евро. В переводе на рубли сумма билета составит от 5 до 8,5 тысяч рублей.

Матч первого тура нового розыгрыша Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится 18 сентября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.

Напомним, с нового сезона ЛЧ пройдет в новом формате.