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Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый

03 Сентября 2024 • 15:53 Комментировать (2)

Номинанты на «Золотой мяч» будут объявлены в среду. По этому случаю авторитетный портал Goal опубликовал очередную версию своего рейтинга фаворитом на награду. Список по обыкновению состоит из 20 игроков.

На первой позиции располагается Винисиус Жуниор из «Реала». Второе место занимает Родри из «Манчестер Сити», а тройку замыкает ещё один игрок «Реала» - Джуд Беллингем.

Дальше идут Дани Карвахаль, Лаутаро Мартинес, Тони Кроос, Килиан Мбаппе, Гарри Кейн, Фил Фоден, Нико Уильямс, Флориан Вирц, Ламин Ямаль, Эрлинг Холанн, Эмилиано Мартинес, Альваро Мората, Лионель Месси, Хулиан Альварес, Дани Ольмо, Букайо Сака и Родриго.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси Манчестер Сити Золотой Мяч Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Родри Эрнандес Джуд Беллингем ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Alex1972
03 Сентября 2024 в 16:17
Караул!.. Goal блогера забыл.. А-ха-ха-ха .. 🤭😄🙆
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Nam4uK
03 Сентября 2024 в 16:13
Я за Карвахаля. Если не он, то Родри.
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