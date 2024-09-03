Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый

Номинанты на «Золотой мяч» будут объявлены в среду. По этому случаю авторитетный портал Goal опубликовал очередную версию своего рейтинга фаворитом на награду. Список по обыкновению состоит из 20 игроков.

На первой позиции располагается Винисиус Жуниор из «Реала». Второе место занимает Родри из «Манчестер Сити», а тройку замыкает ещё один игрок «Реала» - Джуд Беллингем.

Дальше идут Дани Карвахаль, Лаутаро Мартинес, Тони Кроос, Килиан Мбаппе, Гарри Кейн, Фил Фоден, Нико Уильямс, Флориан Вирц, Ламин Ямаль, Эрлинг Холанн, Эмилиано Мартинес, Альваро Мората, Лионель Месси, Хулиан Альварес, Дани Ольмо, Букайо Сака и Родриго.