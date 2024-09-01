Пономарёв оценил перспективы «Монако» в Лиге чемпионов

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о перспективах «Монако» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Эксперт отметил, что у французской команды сумасшедший подбор соперников, и, по его мнению, капитан «монегасков» Александр Головин должен проявить себя во всей красе.

«Это здорово, что Александр сыграет с сильными командами. Шансов, конечно, немного, но «Монако» играет в хороший и интересный футбол», - приводит слова Пономарёва «Советский Спорт».

Напомним, что в первом матче Лиги чемпионов «Монако» на своем поле сыграет против «Барселоны» (19.09).