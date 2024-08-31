Появилось полное расписание матчей Лиги чемпионов

На днях состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов, в рамках которой все 36 команд узнали имена восьми своих соперников в основном раунде. В сезоне 2024/2025 формат главного клубного турнира континента другой – группового этапа теперь нет.

В субботу УЕФА обнародовал полное расписание матчей основного этапа Лиги чемпионов. Ознакомиться с ним можно в нашем разделе по ссылке.

Отметим, что каждая команда проведёт по четыре матча дома и на выезде.

Действующим обладателем кубка европейских чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого сезона команда Карло Анчелотти переиграла дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.