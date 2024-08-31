18 матчей последнего тура Лиги чемпионов пройдут в одно время 29 января

УЕФА обнародовал расписание матчей основной стадии Лиги чемпионов. В этом сезоне формат турнира другой – вместо группового этапа существует единая лига. Количество туров увеличилось с шести до восьми.

Стоит сказать, что все 18 матчей последнего тура Лиги чемпионов пройдут в одно время. В среду, 29 января, все игры стартуют в 23:00 по московскому времени.

Отметим, что в заключительном туре по-настоящему больших матчей не будет. «Реал» сыграет против «Бреста», «Барселона» - против «Аталанты», «Манчестер Сити» - против «Брюгге» и так далее.

Ранее мы показывали полное расписание первого тура Лиги чемпионов.