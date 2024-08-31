«Милан» против «Ливерпуля»: Появилось расписание первого тура Лиги чемпионов

УЕФА обнародовал расписание матчей основного этапа Лиги чемпионов. Как известно, в сезоне 2024/2025 турнир проводится в новом формате – с единой лигой вместо группового этапа. Количество матчей в каждом туре выросло с 16 до 18. Ниже приводим расписание первого тура.

17 сентября (вторник)

19:45 «Янг Бойз» - «Астон Вилла»

19:45 «Ювентус» - ПСВ

22:00 «Милан» - «Ливерпуль»

22:00 «Бавария» - «Динамо» Загреб

22:00 «Реал» - «Штутгарт»

22:00 «Спортинг» Лиссабон – «Лилль»

18 сентября (среда)

19:45 «Спарта» - «Ред Булл Зальцбург»

19:45 «Болонья» - «Шахтёр»

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22:00 «Селтик» - «Слован»

22:00 «Брюгге» - «Боруссия» Дортмунд

22:00 «Манчестер Сити» - «Интер»

22:00 «ПСЖ» - «Жирона»

19 сентября (четверг)

19:45 «Фейеноорд» - «Байер»

19:45 «Црвена Звезда» - «Бенфика»

22:00 «Монако» - «Барселона»

22:00 «Аталанта» - «Арсенал»

22:00 «Атлетико» - «РБ Лейпциг»

22:00 «Брест» - «Штурм»