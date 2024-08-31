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Криштиану Роналду назвал своего лучшего друга

31 Августа 2024 • 12:01 Комментировать

Форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду разместил в социальных сетях фотографию с кубком Лиги чемпионов.

«Лучшие друзья навеки. 183 игры, 140 голов, пять титулов», - написал 39-летний футболист под постом.

Напомним, что Криштиану выигрывал Лигу чемпионов УЕФА в составе «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала». Роналду переехал в Саудовскую Аравию в начале 2023 года, подписав контракт с «Аль-Насром». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины следующего года.

В прошлом сезоне чемпионата страны португалец стал лучшим бомбардиром, забив 35 мячей.

Криштиану Роналду высказался о финале Лиги чемпионов в Москве

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